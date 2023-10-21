В Анталье автобус с туристами попал в ДТП, есть пострадавшие

Туристы пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов в ночь на 21 октября 2023 года в Анталье, сообщает Zakon.kz.

Микроавтобусы столкнулись на трассе Манавгат-Аланья, в них находились туристы, пишет региональный турецкий новостной портал NNC Haber.

Четверо отдыхающих и двое водителей транспортных средств были доставлены в больницы. Остальные пассажиры получили медицинскую помощь на месте и вернулись в гостиницы.

Отмечается, что медики советовали некоторым пострадавшим, получившим открытые ранения и порезы, поехать в больницу, но они отказались, ограничившись помощью сотрудников скорой помощи на месте.

Местная полиция изучает обстоятельства происшествия и степень вины водителей транспортных средств.

Накануне стало известно о смертельной аварии в городе Аланья, в которой погибла 38-летняя казахстанка. Трагедия произошла на трассе, которую местные называют "дорогой смерти". Именно там 3 сентября 2023 года погибли казахстанка и ее двухлетняя дочь. Через несколько дней в реанимации скончался супруг погибшей.

