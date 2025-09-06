Чемодан с останками женщины нашли в Таиланде
Как пишет The Thaiger, страшную находку обнаружили 3 сентября. Черный тканевый чемодан марки King Safari был закрыт на замки, обмотан металлическими цепями и скреплен кабельными стяжками.
ပတ္တရားရေလှောင်ကန်၌ ခရီးဆောင်အိတ်အတွင်း အမျိုးသမီး ရုပ်အလောင်း တွေ့ရှိ #ပတ္တရား#ရေလှောင်ကန်#အမျိုးသမီး_ရုပ်အလောင်း#MizzimaBurmeseNews#မဇ္ဈိမသတင်းဌာန— Mizzima News (@MizzimaNews) September 4, 2025
--------------------
Website Link >>> https://t.co/PkEqEqAskS pic.twitter.com/1NzNFcIu6y
Когда полицейские открыли его, они обнаружили тело 30-летней женщины, одетой только в брюки. Также внутри сумки было девять гантелей.
Фото: thethaiger
По предварительным данным, женщина умерла в конце августа. Чтобы установить точную причину смерти, тело отправили на вскрытие в институт судебной медицины главного полицейского госпиталя.
