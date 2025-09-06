Чемодан с останками женщины нашли в Таиланде

В водоеме в провинции Чонбури, расположенной около курортного города Паттайя, обнаружили чемодан с останками женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, страшную находку обнаружили 3 сентября. Черный тканевый чемодан марки King Safari был закрыт на замки, обмотан металлическими цепями и скреплен кабельными стяжками.

Когда полицейские открыли его, они обнаружили тело 30-летней женщины, одетой только в брюки. Также внутри сумки было девять гантелей.

Фото: thethaiger

По предварительным данным, женщина умерла в конце августа. Чтобы установить точную причину смерти, тело отправили на вскрытие в институт судебной медицины главного полицейского госпиталя.

