Мир

Чемодан с останками женщины нашли в Таиланде

В Таиланде нашли чемодан с останками женщины, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 05:15 Фото: Х/The_PattayaNews
В водоеме в провинции Чонбури, расположенной около курортного города Паттайя, обнаружили чемодан с останками женщины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, страшную находку обнаружили 3 сентября. Черный тканевый чемодан марки King Safari был закрыт на замки, обмотан металлическими цепями и скреплен кабельными стяжками.

Когда полицейские открыли его, они обнаружили тело 30-летней женщины, одетой только в брюки. Также внутри сумки было девять гантелей.

Фото: thethaiger

По предварительным данным, женщина умерла в конце августа. Чтобы установить точную причину смерти, тело отправили на вскрытие в институт судебной медицины главного полицейского госпиталя.

В начале сентября на Гаити местные бандиты освободили из плена ирландскую сотрудницу гуманитарной организации.

Фото Алия Абди
Алия Абди
