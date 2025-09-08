#АЭС в Казахстане
Мир

Принц Гарри попытается воссоединиться с семьей на похоронах тети

Принц Гарри планирует поехать в Лондон, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 08:52 Фото: Instagram/sussexroyal
У герцога Сассекского появилась возможность воссоединиться со своей семьей в Лондоне 16 сентября на похоронах герцогини Кентской Екатерины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, покойная часто помогала его матери – принцессе Диане влиться в королевскую семью и, по ее же словам, "была Диане как старшая сестра". Также герцогиня в одном из интервью упомянула о том, что скучает по принцессе Уэльской.

Герцогиня ушла из жизни в возрасте 92 лет в ночь на 5 сентября в окружении семьи. Похороны Ее Королевского Высочества герцогини Кентской состоятся в Вестминстерском соборе во вторник, 16 сентября, в 14:00 по британскому летнему времени.

Ожидается, что на похоронах будет присутствовать королевская чета и чета Уэльских. Меган, по сообщению СМИ, прилетать к родственникам мужа не станет. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с детьми.

Недавно она публично поздравила свою маму с 69-летием, а принцесса Уэльская появилась перед публикой с новой прической.

Алия Абди
Алия Абди
