Мир

Обанкротился российский соперник "Википедии"

&quot;Большая российская энциклопедия&quot; обанкротилась, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 05:50 Фото: pixabay
В России ликвидируют автономную некоммерческую организацию "Большая российская энциклопедия", которая занималась разработкой российского аналога "Википедии" – портала "Знание", сообщает Zakon.kz.

На ликвидацию создателя российского аналога "Википедии" правительство России выделило 303 млн рублей. Соответствующее распоряжение вышло на официальном портале правовой информации.

Причинами такого решения стали:

  • неоднократные срывы сроков реализации проекта;
  • пересмотр приоритетов в цифровой политике государства.

"Большую российскую энциклопедию" запустили в 2019 году, вложив 1,7 млрд рублей, но компания обанкротилась, и теперь деньги пойдут на долги и пособия сотрудникам. В АНО "БРЭ" работало 417 человек, из которых почти 350 составляли редакционный комплекс, включая редакторов, сотрудников службы проверки, картографов и других специалистов. Годовой бюджет организации составлял 1,1 млрд рублей.

Минцифры России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием средств и представить в правительство доклад до 1 марта 2026 года.

Тем временем в США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны.

