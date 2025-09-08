Анестезиолога во Франции подозревают в отравлении 30 пациентов из мести

53-летнего французского анестезиолога Фредерика Пешье обвинили в том, что он отравил 30 пациентов, чтобы отмстить коллегам, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, врач оказался под следствием еще в 2017 год. Его обвинили в отравлении пациентов в двух клиниках в период с 2008 по 2017 годы. Предполагается, что из-за него выжить после операции не смогли 12 пациентов.

Согласно данным издания, обвинения были предъявлены после того, как у 36-летней Сандра Симард остановилось сердце во время операции на позвоночник. С помощью инъекции, введенной Пешье, девушка была введена в искусственную кому, благодаря чему ее удалось спасти. Девушка отличалась хорошим здоровьем, а анализы крови показали, что концентрация калия в ее крови была в 100 раз выше нормы, что вызвало подозрения у следователей.

Уточняется, что в результате расследования было выявлено 30 случаев неожиданной остановки сердца у пациентов после инъекций, введенных Пешье. В 12 случаях реанимировать их не удалось. При этом составы, вызывавшие остановку сердца, были разными – пациенты сталкивались с вводом чрезмерных объемов лидокаина, парацетамола и других веществ, опасных при передозировке.

Судебное разбирательство будет продолжаться до декабря. Отмечается, что с начала процесса Пешье остается на свободе под полицейским надзором. Сам он все обвинения отрицает. Зачем что именно, по версии следствия, врач пытался отмстить коллегам, не уточняется. В случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

A French doctor goes on trial next week accused of intentionally poisoning 30 child and adult patients, 12 of whom died, in an alleged attempt to show off his resuscitation skills and discredit co-workers.



https://t.co/f44kuNtLVU — CBS News (@CBSNews) September 2, 2025

Ранее сообщалось, что восемь актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.