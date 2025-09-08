#АЭС в Казахстане
Мир

Анестезиолога во Франции подозревают в отравлении 30 пациентов из мести

врача обвинили в отравлении пациентов, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 18:16 Фото: pixabay
53-летнего французского анестезиолога Фредерика Пешье обвинили в том, что он отравил 30 пациентов, чтобы отмстить коллегам, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, врач оказался под следствием еще в 2017 год. Его обвинили в отравлении пациентов в двух клиниках в период с 2008 по 2017 годы. Предполагается, что из-за него выжить после операции не смогли 12 пациентов.

Согласно данным издания, обвинения были предъявлены после того, как у 36-летней Сандра Симард остановилось сердце во время операции на позвоночник. С помощью инъекции, введенной Пешье, девушка была введена в искусственную кому, благодаря чему ее удалось спасти. Девушка отличалась хорошим здоровьем, а анализы крови показали, что концентрация калия в ее крови была в 100 раз выше нормы, что вызвало подозрения у следователей.

Уточняется, что в результате расследования было выявлено 30 случаев неожиданной остановки сердца у пациентов после инъекций, введенных Пешье. В 12 случаях реанимировать их не удалось. При этом составы, вызывавшие остановку сердца, были разными – пациенты сталкивались с вводом чрезмерных объемов лидокаина, парацетамола и других веществ, опасных при передозировке.

Судебное разбирательство будет продолжаться до декабря. Отмечается, что с начала процесса Пешье остается на свободе под полицейским надзором. Сам он все обвинения отрицает. Зачем что именно, по версии следствия, врач пытался отмстить коллегам, не уточняется. В случае обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что восемь актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
