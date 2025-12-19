"Доктор Смерть" предстал перед судом во Франции за убийство пациентов

Французский суд вынес приговор анестезиологу Фредерику Пешье, признанного виновным в отравлении 30 пациентов, 12 из которых скончались, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, врач вызывал у пациентов временную остановку сердца или тяжелые кровотечения именно в те моменты, когда их лечили другие специалисты. К примеру, он подменял или повреждал пакеты с парацетамолом и анестезией.

По мнению прокуратуры, таким образом медик пытался психологически давить на коллег и удовлетворял "жажду власти". Суд также установил, что врач выбирал пациентов тех коллег, с которыми у него возникали конфликты или была конкуренция.

Известно, что жертвами стали пациенты в возрасте от четырех до 89 лет. Правоохранители назвали врача "одним из самых опасных преступников в истории", а СМИ назвали подсудимого "Доктор Смерть".

Согласно данным издания, сам Пешье свою вину не признал.

Анестезиолога приговорили к пожизненному сроку.

