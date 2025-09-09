Жесткие протесты из-за запрета соцсетей, отставка президента: что происходит в Непале

В Непале из-за запрета социальных сетей вспыхнули массовые протесты, которые привели к гибели людей и отставке высших руководителей страны, сообщает Zakon.kz.

5 сентября 2025 года власти Непала заблокировали в стране многие социальные сети, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram, заявив, что они нарушили новые правила регистрации. В знак протеста тысячи молодых людей вышли на улицы столицы страны Катманду. Протесты прошли не только в столице, но и еще в семи крупных городах страны, пишет ТАСС.

REPORT: Civil unrest exploded in Nepal after the government banned social media to prevent the spread of "disinformation."



While police were unloading their weapons into crowds, killing at least 17 people, politicians managed to escape the country in their helicopters. pic.twitter.com/PzozyKfYq5 — Wiretap Media (@WiretapMediaCa) September 9, 2025

У здания парламента в Катманду 8 сентября прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z".

В демонстрациях приняли участие тысячи человек, в основном молодежь и студенты. Митинги получили название "протесты поколения Z".

По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.

По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 пострадали.

A huge protest in Nepal against Governmentpic.twitter.com/eKNlreUZCw — GiLL (@saeedgill265) September 9, 2025

9 сентября стало известно, что власти сняли запрет на работу соцсетей. Но, несмотря на это, у здания парламента в Катманду собрались демонстранты. Участники антиправительственных акций ворвались в здание парламента.

Участники протестов подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот. Также проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и тоже подожгли ее.

Были подожжены резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Гурунга и главы МВД Лехака.

Look Gen Y Guy in Zen Z Protests in Nepal. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5bytbbrsBl — Shakti (@PolicyPuncher) September 9, 2025

Заместитель премьер-министра, министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению, сообщил телеканал India Today.

На фоне протестов министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке. Премьер-министр Шарм Оли тоже заявил, что уходит в отставку в связи с чрезвычайной ситуацией в стране и в целях конституционного урегулирования политического кризиса. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьера. А позже сам заявил об уходе с поста, передает India Today. По данным непальского портала Khabarhub, армия ранее эвакуировала обоих в другие регионы страны.

Nepal’s Prime Minister KP Oli’s house was set on fire. pic.twitter.com/n9ym4Xa1gU — Bolta India (@BJPLIV) September 9, 2025

Протесты продолжаются. По словам очевидцев, демонстранты не трогают туристов. Но отдыхающих призвали оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания властей.

