Мир

Жесткие протесты из-за запрета соцсетей, отставка президента: что происходит в Непале

горящее здание Парламента в Непале, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 17:54 Фото: X/DanChepta
В Непале из-за запрета социальных сетей вспыхнули массовые протесты, которые привели к гибели людей и отставке высших руководителей страны, сообщает Zakon.kz.

5 сентября 2025 года власти Непала заблокировали в стране многие социальные сети, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram, заявив, что они нарушили новые правила регистрации. В знак протеста тысячи молодых людей вышли на улицы столицы страны Катманду. Протесты прошли не только в столице, но и еще в семи крупных городах страны, пишет ТАСС.

  • У здания парламента в Катманду 8 сентября прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z".
  • В демонстрациях приняли участие тысячи человек, в основном молодежь и студенты. Митинги получили название "протесты поколения Z".
  • По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.
  • По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 пострадали.
  • 9 сентября стало известно, что власти сняли запрет на работу соцсетей. Но, несмотря на это, у здания парламента в Катманду собрались демонстранты. Участники антиправительственных акций ворвались в здание парламента.
  • Участники протестов подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот. Также проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и тоже подожгли ее.
  • Были подожжены резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Гурунга и главы МВД Лехака.
  • Заместитель премьер-министра, министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению, сообщил телеканал India Today.
  • На фоне протестов министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке. Премьер-министр Шарм Оли тоже заявил, что уходит в отставку в связи с чрезвычайной ситуацией в стране и в целях конституционного урегулирования политического кризиса. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьера. А позже сам заявил об уходе с поста, передает India Today. По данным непальского портала Khabarhub, армия ранее эвакуировала обоих в другие регионы страны.
  • Протесты продолжаются. По словам очевидцев, демонстранты не трогают туристов. Но отдыхающих призвали оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания властей.

7 сентября в Стамбуле начались протесты против политических решений лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
