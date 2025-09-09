Жесткие протесты из-за запрета соцсетей, отставка президента: что происходит в Непале
5 сентября 2025 года власти Непала заблокировали в стране многие социальные сети, в том числе WhatsApp, Facebook и Instagram, заявив, что они нарушили новые правила регистрации. В знак протеста тысячи молодых людей вышли на улицы столицы страны Катманду. Протесты прошли не только в столице, но и еще в семи крупных городах страны, пишет ТАСС.
REPORT: Civil unrest exploded in Nepal after the government banned social media to prevent the spread of "disinformation."— Wiretap Media (@WiretapMediaCa) September 9, 2025
While police were unloading their weapons into crowds, killing at least 17 people, politicians managed to escape the country in their helicopters. pic.twitter.com/PzozyKfYq5
- У здания парламента в Катманду 8 сентября прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z".
- В демонстрациях приняли участие тысячи человек, в основном молодежь и студенты. Митинги получили название "протесты поколения Z".
- По данным телеканала India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.
- По последним данным, в результате столкновения демонстрантов с полицией погибли 22 человека, более 500 пострадали.
A huge protest in Nepal against Governmentpic.twitter.com/eKNlreUZCw— GiLL (@saeedgill265) September 9, 2025
- 9 сентября стало известно, что власти сняли запрет на работу соцсетей. Но, несмотря на это, у здания парламента в Катманду собрались демонстранты. Участники антиправительственных акций ворвались в здание парламента.
- Участники протестов подожгли частную резиденцию премьер-министра в городе Балкот. Также проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и тоже подожгли ее.
- Были подожжены резиденции нескольких политиков, в том числе Пушпы Камала Дахала, возглавляющего Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Гурунга и главы МВД Лехака.
Look Gen Y Guy in Zen Z Protests in Nepal. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/5bytbbrsBl— Shakti (@PolicyPuncher) September 9, 2025
- Заместитель премьер-министра, министр финансов Непала Бишну Прасад Паудел подвергся нападению, сообщил телеканал India Today.
- На фоне протестов министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак подал заявление об отставке. Премьер-министр Шарм Оли тоже заявил, что уходит в отставку в связи с чрезвычайной ситуацией в стране и в целях конституционного урегулирования политического кризиса. Президент Непала Рам Чандра Паудел принял отставку премьера. А позже сам заявил об уходе с поста, передает India Today. По данным непальского портала Khabarhub, армия ранее эвакуировала обоих в другие регионы страны.
Nepal’s Prime Minister KP Oli’s house was set on fire. pic.twitter.com/n9ym4Xa1gU— Bolta India (@BJPLIV) September 9, 2025
- Протесты продолжаются. По словам очевидцев, демонстранты не трогают туристов. Но отдыхающих призвали оставаться в безопасных местах, избегать районов протестов и соблюдать указания властей.
