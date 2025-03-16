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Мир

Президент Сербии высказался о массовых протестах и отказался уходить в отставку

протесты, Сербия , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2025 12:29 Фото: Х/visegrad24
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не собирается уходить в отставку на фоне развернувшихся в стране протестов, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал во время обращения к народу после прошедшего в Белграде крупного митинга оппозиции, пишет Pink.rs.

Сербский лидер отметил, что, по оценкам армии, в протестах в Белграде приняли участие 88 тыс. человек, а полиция оценила количество участников в 107 тысяч. Он подчеркнул, что эти цифры гораздо меньше, чем те, которые называли сами оппозиционеры, и добавил, что во время митингов происходили нарушения правопорядка.

"56 человек получили травмы, они доставлены в больницы. 22 человека арестовали за различные правонарушения. Особенно большое количество людей прибыло из регионов страны, и точные данные у нас будут завтра", – сказал Вучич.

По словам президента, погибших и тяжело раненых нет. Арестованных подозревают в преступлениях против собственности, нападениях на полицейских и других лиц. Вучич отметил, что гордится действиями силовых ведомств, обеспечивавших порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек.

Он добавил, что граждане Сербии не хотят революций и насилия, а также хотят менять власть на выборах.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

15 марта 2025 года автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в белградском районе Жарково и сбил трех человек.

Андрей Дюсупов
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