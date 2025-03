Президент Сербии высказался о массовых протестах и отказался уходить в отставку

Об этом он рассказал во время обращения к народу после прошедшего в Белграде крупного митинга оппозиции, пишет Pink.rs.

Сербский лидер отметил, что, по оценкам армии, в протестах в Белграде приняли участие 88 тыс. человек, а полиция оценила количество участников в 107 тысяч. Он подчеркнул, что эти цифры гораздо меньше, чем те, которые называли сами оппозиционеры, и добавил, что во время митингов происходили нарушения правопорядка.

По словам президента, погибших и тяжело раненых нет. Арестованных подозревают в преступлениях против собственности, нападениях на полицейских и других лиц. Вучич отметил, что гордится действиями силовых ведомств, обеспечивавших порядок на акции, и отверг применение ими дубинок и звуковых пушек.

Он добавил, что граждане Сербии не хотят революций и насилия, а также хотят менять власть на выборах.

