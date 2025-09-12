#АЭС в Казахстане
Мир

Стало известно имя подозреваемого в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка

стало известно имя подозреваемого в убийстве Чарли Кирка, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 18:44 Фото: wikipedia/Чарли Кирк
Подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон, сообщает Zakon.kz.

Издание New York Post ссылается на конфиденциальные источники.

"Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон", – говорится в сообщении.

Как уточняется, президент США Дональд Трамп объявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был сдан властям кем-то из близких подозреваемого.

"Его сдал кто-то из очень близких ему людей", – сказал американский лидер в программе "Fox & Friends".

По его словам, именно отец подозреваемого передал информацию через "министра, связанного с правоохранительными органами".

Чарли Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы. 11 сентября гроб с телом активиста понес вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
