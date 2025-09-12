Стало известно имя подозреваемого в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка
Фото: wikipedia/Чарли Кирк
Подозреваемым в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка оказался 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон, сообщает Zakon.kz.
Издание New York Post ссылается на конфиденциальные источники.
"Это 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон", – говорится в сообщении.
Как уточняется, президент США Дональд Трамп объявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка был сдан властям кем-то из близких подозреваемого.
"Его сдал кто-то из очень близких ему людей", – сказал американский лидер в программе "Fox & Friends".
По его словам, именно отец подозреваемого передал информацию через "министра, связанного с правоохранительными органами".
Чарли Кирк, получивший известность как влиятельный молодежный активист и одно из самых доверенных лиц Трампа, был застрелен неизвестным в среду, 10 сентября, во время выступления в университете Юты. ФБР объявило награду за помощь в поимке убийцы. 11 сентября гроб с телом активиста понес вице-президент США Джей Ди Вэнс.
