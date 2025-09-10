Покушение на убийство и паника: в сторонника Трампа выстрелили на глазах студентов

На известного американского консервативного активиста Чарли Кирка совершено покушение во время его выступления в Университете Юта Вэлли. Инцидент произошел в ходе дискуссии со сторонниками Демократической партии, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что нападавший попытался атаковать Кирка прямо на сцене во время его выступления. Охране удалось быстро нейтрализовать злоумышленника. После покушения на территории Университета началась паника, люди бросились бежать с места преступления. По видео, которое распространилось в соцсети, видно, что толпы студентов кричат от страха и бегут по кампусу от места, где был слышен выстрел.

Предположительно, покушение совершил член Демократической партии в штате Юта Майкл Маллинсон.

🚨 Multiple sources and police CONFIRM Charlie Kirk has been shot



A suspect is in custody, the campus is on lockdown



“A single shot was fired on campus toward a visiting speaker. Police are investigating now, suspect in custody”



The Left wants a war



https://t.co/nUOvcxsHyY — Wall Street Apes (@WallStreetApes) September 10, 2025

Известно, что политик госпитализирован в критическом состоянии. Он получил огнестрельное ранение в область шеи. Охрана немедленно отреагировала на нападение и оказала первую помощь пострадавшему.

Некоторые СМИ пишут, что Кирк не выжил, но слухи пока не подтверждены.

Сотрудники Белого дома потрясены покушением на Чарли Кирка. Некоторые из представителей администрации президента США уже связались с командой республиканца и политического активиста, чтобы спросить о его состоянии.



Чарли Кирк известен как основатель консервативной организации Turning Point USA и активный сторонник Дональда Трампа. Он регулярно проводит выступления в университетских кампусах, где вступает в полемику с либерально настроенными студентами.

