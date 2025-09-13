Всплыли интимные данные о стрелявшем в Чарли Кирка

В Fox News узнали интимные подробности о подозреваемом в убийстве американского консервативного активиста Кирка, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, сожительствовал с мужчиной, который совершает трансгендерный переход в женщину. Об этом рассказала корреспондент телеканала Fox News Брук Сингман на своей странице в Х со ссылкой на источники.

"По данным источников, убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным партнером. Этот человек – мужчина, совершающий переход в женщину, сотрудничает с ФБР в полном объеме", – написала она.

Фото: Х/BrookeSingman

"Сожитель подозреваемого предоставил ФБР переписку и другие данные, которые помогли правоохранителям укрепить их убеждение в том, что Робинсон действительно является убийцей Кирка", – утверждает журналистка.

