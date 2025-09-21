#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.19
636.44
6.49
Культура и шоу-бизнес

Гарри и Меган попали в светскую хронику Санта-Барбары

Принц Гарри и Меган Маркл в Санта-Барбаре, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 03:50 Фото: Instagram/meghan
На днях принц Гарри и Меган Маркл появились в Санта-Барбаре на благотворительном концерте "Рок в поддержку спасателей", сообщает Zakon.kz.

Принц Гарри и Меган Маркл не долго расстраивались, что не стали участниками самого обсуждаемого государственного банкета года и продолжают посещать мероприятия в своей местности. 20 сентября герцог и герцогиня Сассекские по традиции побывали на благотворительном концерте One805Live, пишет People.

Цель мероприятия – сбор пожертвований на жизненно важное оборудование для программ в рамках психического здоровья спасателей района Санта-Барбары. На нем Гарри вручил награду начальнику пожарной охраны округа Санта-Барбара Марку Хартвигу.

По последним данным, принц Гарри всерьез рассматривает возможность возвращения в Великобританию вместе с семьей. Главная причина такого решения – желание обеспечить своим детям, шестилетнему Арчи и четырехлетней Лилибет, традиционное британское образование и возможность расти рядом с королевской семьей.

Бывшая жена Билла Гейтса также занимается благотворительностью. Она направит 100 млн долларов на здоровье женщин.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
02:20, 21 сентября 2025
Фестиваль пива "Октоберфест" стартовал в Германии
Жена экс-премьера Непала погибла от жестокости протестующих
05:50, 10 сентября 2025
Жена экс-премьера Непала погибла от жестокости протестующих
Жители Японии пострадали от тайфуна
07:33, 06 сентября 2025
Жители Японии пострадали от тайфуна
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: