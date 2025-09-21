Гарри и Меган попали в светскую хронику Санта-Барбары

На днях принц Гарри и Меган Маркл появились в Санта-Барбаре на благотворительном концерте "Рок в поддержку спасателей", сообщает Zakon.kz.

Принц Гарри и Меган Маркл не долго расстраивались, что не стали участниками самого обсуждаемого государственного банкета года и продолжают посещать мероприятия в своей местности. 20 сентября герцог и герцогиня Сассекские по традиции побывали на благотворительном концерте One805Live, пишет People.

Prince Harry and Meghan speak with first responders at the One805LIVE! Benefit Concert.#HarryandMeghan pic.twitter.com/uP7zXjN8Cz — ChrisBaronSmith (@ChrisBaronSmit1) September 21, 2025

Цель мероприятия – сбор пожертвований на жизненно важное оборудование для программ в рамках психического здоровья спасателей района Санта-Барбары. На нем Гарри вручил награду начальнику пожарной охраны округа Санта-Барбара Марку Хартвигу.

По последним данным, принц Гарри всерьез рассматривает возможность возвращения в Великобританию вместе с семьей. Главная причина такого решения – желание обеспечить своим детям, шестилетнему Арчи и четырехлетней Лилибет, традиционное британское образование и возможность расти рядом с королевской семьей.

