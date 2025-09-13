Германия направит истребители на границу с Польшей

Германия направит два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА для расширения патрулирования воздушного пространства над этой страной и востоком Европы, сообщает Zakon.kz.

По данным TheGuardian, утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства. По его утверждению, все беспилотники летели с территории Беларуси.

Лидеры НАТО объявили на пресс-конференции в пятницу, что Франция, Германия и Дания предоставят истребители и другие военные средства для усиления обороны Польши от возможных вторжений беспилотников.

Ожидается, что Великобритания также внесет свой вклад в миссию Eastern Sentry, которая постепенно будет расширяться от Арктики на севере до Черного моря и Средиземного моря на юге для более эффективной борьбы с российскими беспилотниками и ракетами.

