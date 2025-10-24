Протест выразила Германия Китаю из-за дефицита чипов

Фото: pixabay

Германия направила Китаю дипломатическую ноту в связи с запретом на поставки китайских микрочипов в Европу, сообщает Zakon.kz.

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе отметила, что в правительстве пока не смогли решить проблему с нехваткой чипов. "Мы сильно пострадали от дефицита чипов, поскольку немецкая экономика зависит от них", – приводит NEWS.am слова министра. Райхе уточнила, что нужна "скорейшая деэскалация" и возобновление экспорта чипов, поэтому правительство Германии отправило ноту протеста министру торговли Китая. Ранее сообщалось, что Казахстан закупил чипы для суперкомпьютера.

