Мир

Протест выразила Германия Китаю из-за дефицита чипов

дипломатическая нота, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 23:04 Фото: pixabay
Германия направила Китаю дипломатическую ноту в связи с запретом на поставки китайских микрочипов в Европу, сообщает Zakon.kz.

Министр экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе отметила, что в правительстве пока не смогли решить проблему с нехваткой чипов.

"Мы сильно пострадали от дефицита чипов, поскольку немецкая экономика зависит от них", – приводит NEWS.am слова министра.

Райхе уточнила, что нужна "скорейшая деэскалация" и возобновление экспорта чипов, поэтому правительство Германии отправило ноту протеста министру торговли Китая.

Ранее сообщалось, что Казахстан закупил чипы для суперкомпьютера.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
