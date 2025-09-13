Отца обезглавили на глазах у семьи из-за сломанной стиральной машины

10 сентября в Далласе, американский штат Техас, произошло жестокое убийство. 37-летний Йорданис Кобос-Мартинес напал на 50-летнего Чандру Нагамаллаю в мотеле и лишил его жизни, нанеся множественные ножевые ранения, сообщает Zakon.kz.

По данным Sky News, конфликт, как предполагается, возник из-за бытовой ссоры, связанной со сломанной стиральной машинкой. Следствие сообщает, что нападение произошло на глазах жены и сына погибшего, которые пытались остановить нападавшего.

Фото: тюрьма округа Даллас

Прибывшие на место стражи порядка нашли Кобос-Мартинеса, покрытого кровью и вооруженного мачете. В мусорном контейнере неподалеку была обнаружена голова Чандру.

Сотрудники пожарно-спасательной службы констатировали смерть мужчины. Подозреваемого задержали на месте происшествия и обвинили в убийстве, за которое в Техасе предусмотрена смертная казнь.

В материалах дела указывается, что Кобос-Мартинес признался в содеянном и подтвердил, что конфликт начался именно из-за неисправной бытовой техники.

Ранее сообщалось о том, что трансгендеры обиделись на туриста в Таиланде и напали на него с ножом.