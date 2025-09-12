#АЭС в Казахстане
Мир

Трансгендеры обиделись на туриста в Таиланде и напали на него с ножом

Трансгендеры напали с ножом на туриста после отказа от навязанных услуг в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 23:46 Фото: pixabay
Женщины-трансгендеры напали с ножом на 65-летнего туриста на тайском курорте Паттайя, сообщает Zakon.kz.

По информации Bangkok Post, в районе Нонг Пру путешественник вызвал двух женщин в свою квартиру в кондоминиуме, но в итоге к нему приехали четыре женщины-трансгендера и стали предлагать свои услуги. После отказа они заявили, что не покинут номер до тех пор, пока турист не заплатит каждой из них 10 тыс. тайских бат (более 167 тыс. тенге), что вышло бы отдыхающему в 40 тыс. тайских бат (более 689 тыс. тенге).

Как уточняется, в результате спора трансгендеры напали на мужчину с ножом, оставив серьезные порезы на голове. Мужчине удалось вырваться и обратиться за помощью к сотрудникам кондоминиума. Потерпевшему оказали первую помощь на месте. Группа злоумышленников успела сбежать до приезда полиции.

В настоящее время правоохранители изучают камеры наблюдения, чтобы установить и задержать подозреваемых.

Ранее сообщалось, что три туриста таинственно исчезли с разницей в один день на Фарерских островах.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
