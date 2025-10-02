#АЭС в Казахстане
Мир

Американская учительница шокировала школьников тем, что скормила котенка змеям

В американском штате Техас родители пожаловались на преподавательницу зоологии, которая, по их мнению, жестоко обращается с животными, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, учительница средней школы в округе Уайз поселила в классе несколько змей. Перед одним уроком она скормила одной из них живого котенка и рассказала об этом ученикам. Она объяснила, что сделала это, так как котенок был болен.

Отмечается, что у учительницы осталось еще три таких зверька. С разрешения родителей она отдала их одному школьнику. Однако эти котята так и не выжили.

Как уточняется, после поступившей в школу жалобы преподавательница извинилась перед учениками и убрала змей из класса.

Ранее женщина предстала перед судом в Финляндии из-за ожирения ее лабрадора-ретривера.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
