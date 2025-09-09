#АЭС в Казахстане
Общество

В Атырауской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за обмеления рек и Каспия

Атырау, река, обмеление Каспия, чрезвычайная ситуация, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 18:05 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
В Курмангазинском районе Атырауской области введена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Соответствующее решение принято районным акиматом на основании протокола комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, передает корреспондент Zakon.kz.

Причиной стало резкое ухудшение гидрологической ситуации – обмеление рек Кигач и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря.

С жалобами на ухудшение условий ежегодного рыболовства уже обратились субъекты отрасли. Проблема затронула и сельское хозяйство – отсутствие воды в каналах осложняет орошение угодий и снабжение пастбищ.

"При акимате Курмангазинского района создан оперативный штаб под руководством заместителя акима Марата Хасанова. Утвержден план мероприятий и ведутся расчеты необходимых технических и бюджетных средств для ликвидации последствий ЧС", – сообщил пресс-секретарь акима области Руслан Жумагазиев.

По данным специалистов, снижение уровня воды негативно отражается на нересте и миграции рыбы, включая ценные промысловые виды. Кроме того, возникают трудности с передвижением судов пограничных и правоохранительных органов, а также промысловых предприятий.

В числе первоочередных мер – дноуглубление каналов-рыбоходов рек Кигач и Шарон, а также Жаркосинского и Ганюшкинского каналов в морской части Каспия.

"Это позволит восстановить судоходство, обеспечить проход рыб к местам нереста и снизить угрозу подтопления населенных пунктов паводковыми водами", – отметил Жумагазиев.

8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием, заявил, что состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона.

Динара Канбетова
Динара Канбетова
