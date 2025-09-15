Землетрясение произошло в Каспийском море

Утром 15 сентября 2025 года в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно сведениям Казахстанского национального центра данных, событие зарегистрировано в 08:41 по времени Астаны.

Координаты эпицентра: 41.28 градуса северной широты, 52.76 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.6.

Фото: kndc.kz

12 сентября 2025 года в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощущалось в казахстанском селе Кордай.