Землетрясение произошло в Каспийском море
Фото: wikimedia
Утром 15 сентября 2025 года в Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Согласно сведениям Казахстанского национального центра данных, событие зарегистрировано в 08:41 по времени Астаны.
Координаты эпицентра: 41.28 градуса северной широты, 52.76 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.4. Энергетический класс K=9.6.
Фото: kndc.kz
12 сентября 2025 года в Кыргызстане произошло землетрясение, которое ощущалось в казахстанском селе Кордай.
