Инъекцию для борьбы со старостью протестировали в Китае

Экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма, протестировали в Китае, сообщает Zakon.kz.

По информации Cell, препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по-прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

Ученые заметили, что в ходе 12-недельных тестов улучшалось состояние мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Также наблюдался внешний антивозрастной эффект: кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления. Ученые оценивают этот эффект как эквивалентный "омоложению" примерно на семь лет.

По словам экспертов, работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

