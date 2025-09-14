#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
540.84
634.46
6.43
Мир

Инъекцию для борьбы со старостью протестировали в Китае

инъекцию для омоложения протестировали в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2025 18:48 Фото: pixabay
Экспериментальную инъекцию, способную замедлять процессы старения организма, протестировали в Китае, сообщает Zakon.kz.

По информации Cell, препарат активирует иммунную систему, нацеливая ее на уничтожение сенесцентных клеток. Так называют стареющие клетки, которые утратили способность к делению, но по-прежнему сохраняются или накапливаются в тканях, нарушая их работу. Введение генетически модифицированных стволовых клеток, устойчивых к признакам старения, позволило добиться выраженного омолаживающего эффекта.

Ученые заметили, что в ходе 12-недельных тестов улучшалось состояние мозга, памяти, мышечной ткани, репродуктивной функции и ряда внутренних органов. Также наблюдался внешний антивозрастной эффект: кожа и волосы испытуемых демонстрировали признаки восстановления. Ученые оценивают этот эффект как эквивалентный "омоложению" примерно на семь лет.

По словам экспертов, работа находится на ранней стадии, и для подтверждения эффективности и безопасности подхода необходимы более масштабные клинические испытания.

Ранее ученые обнаружили опасность треснувших куриных яиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Ощутимое землетрясение произошло в Индии
Мир
18:34, Сегодня
Ощутимое землетрясение произошло в Индии
Купание для 80-летнего жителя Малайзии закончилось трагедией
Мир
18:12, Сегодня
Купание для 80-летнего жителя Малайзии закончилось трагедией
Новый премьер Непала вступила в должность
Мир
14:59, Сегодня
Новый премьер Непала вступила в должность
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: