Советы

Ученые обнаружили опасность треснувших куриных яиц

Яйца, еда, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2025 08:55 Фото: pixabay
Яйца с треснувшей скорлупой следует выбрасывать, так как они могут быть источником таких опасных микроорганизмов, как сальмонеллы и листерии, сообщает Zakon.kz.

Об этом испанский инженер пищевой промышленности Монтсе Мелендес предупредила в интервью изданию Vanitatis. По словам специалиста, скорлупа выполняет защитную функцию, предотвращая попадание бактерий и других загрязнений внутрь яйца.

"Скорлупа кажется сплошным барьером, но на самом деле это пористая поверхность, через которую могут проникнуть микроорганизмы", – пояснила Мелендес.

Ученая добавила, что видимые повреждения обычно означают, что внутрь яйца уже проникли патогены. В число потенциально опасных для человека входит сальмонелла, самая известная бактерия, вызывающая пищевое отравление. Она может находиться как на поверхности скорлупы, так и внутри яйца при его повреждении.

Также поврежденные яйца могут содержать кишечную палочку (E. coli) – некоторые штаммы могут вызывать кишечные инфекции. Другая патогенная группа бактерий – листерии – способны размножаться даже при низких температурах. Эти микроорганизмы особенно опасны для беременных и людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперт пояснила, что небольшие поверхностные трещины, не обнажающие белок и желток, могут считаться безопасными, но даже в этом случае перед приготовлением яйца следует тщательно осмотреть и оценить по запаху.

Ранее была раскрыта опасность колбасы на завтрак.

Аксинья Титова
