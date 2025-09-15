#АЭС в Казахстане
Мир

Спустилась сама: раскрыты новые детали последнего видео Наговицыной с гор Кыргызстана

Российская альпинистка в горах, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 07:56 Фото: социальные сети Натальи Наговицыной
Российская альпинистка Наталья Наговицына, застрявшая на пике Победы в Кыргызстане, могла предпринять попытку спуститься самостоятельно, сообщает Zakon.kz.

Последний запуск дрона к месту нахождения палатки Наговицыной прошел 2 сентября. На кадрах, сделанных беспилотником, нет никаких признаков жизни, а основание палатки уже полностью укрыто снегом.

При этом многие не заметили на видео интересную деталь – рюкзак, стоящий рядом. Снега на нем немного, а значит, поставлен он был недавно. Интересно, что на кадрах, опубликованных ранее, его не было.

Вполне вероятно, что на момент съемки с дрона Натальи уже не было в палатке. Могла ли она спуститься самостоятельно? Опытные альпинисты в беседе с журналистами НТВ в рамках программы "Новые русские сенсации" сошлись во мнении, что такой вариант возможен. Но есть вероятность, что Наговицына могла покинуть палатку, находясь в бреду.

"Теоретически это возможно, но на практике такого никогда не было. Конечно же, это мало вероятно, 99%, что это не так. Это уже такие уникальные случаи. Человек может случайно упасть, от недостатка кислорода у нее мысли могут быть совсем не такие", – объяснили собеседники телеканала.

Председатель комитета по спортивному скалолазанию Федерации альпинизма России Александр Яковенко тоже высказался в интервью "Аргументам и фактам". По его словам, даже при подобных травмах нередко остается возможность для самостоятельного движения. В качестве примера Яковенко привел собственный опыт.

"Я тоже однажды сломал лодыжку, как и Наталья. Это было на высоте 4000 м. Товарищи предложили нести меня. Но я отказался, так как тогда скорость спуска бы сильно замедлилась. Примотал к ноге ледоруб и пошел сам, превозмогая боль. Дошел до высоты, с которой меня эвакуировали вертолетом", – рассказал он.

Так что вопрос о дальнейшей судьбе альпинистки остается открытым.

Ранее другие известные альпинисты тоже высказались о поисках тела Наговицыной в горах Кыргызстана.

Аксинья Титова
