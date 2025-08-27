Судьба российской альпинистки: опубликовано видео с военных дронов

В администрации президента Кыргызстана прокомментировали ситуацию с российской альпинисткой Натальей Наговицыной, не сумевшей спуститься с пика Победы, сообщает Zakon.kz.

Как указал пресс-секретарь главы КР Аскат Алагозов, с момента поступления сообщения о том, что альпинистка получила травму и не может спуститься со скалы, соответствующие государственные службы приложили все усилия для ее эвакуации: Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) Кыргызстана, международные спасатели и альпинисты приняли участие в спасательной операции. На место также отправляли военный вертолет, но из-за плохих погодных условий он потерпел аварию.

"В том числе были привлечены беспилотные военные летательные аппараты для поисков и оценки ее состояния", – написал Алагозов 27 августа в Facebook.

Несмотря на все усилия спасателей, эвакуировать альпинистку с экстремальной высоты не удалось. Доступ к Наталье Наговицыной остается затрудненным из-за неблагоприятных погодных условий, резюмировал он.

Кроме того, в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана сообщили, что тепловизоры не обнаружили признаков жизни на месте палатки альпинистки.

"Сегодня, 27 августа 2025 года, была проведена очередная комплексная поисково-спасательная операция с применением современных технологий. В рамках операции была осуществлена аэро-видеосъемка района нахождения альпинистки с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных высокоточным оборудованием. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, удалось получить съемки аэромониторинга с применением тепловизора. По результатам анализа полученных данных, с учетом совокупности факторов, включая экстремальные погодные условия и особенности местонахождения, признаков жизни на месте нахождения альпинистки Н. Наговицыной обнаружить не удалось", – сообщили в ведомстве.

Аскат Алагозов тоже опубликовал кадры с палаткой Натальи, сделанные военными беспилотниками.

Между тем пресс-секретарь МЧС Кыргызстана Адиль Чарыгов сообщил ТАСС, что Наталью Наговицыну признали без вести пропавшей.

"Да, она признана пропавшей без вести, потому что официально констатировать ее жизнь или смерть никто не может", – сказал он.

12 августа гражданка России Наталья Наговицына получила перелом ноги во время восхождения на пик Победы на высоте 7200 метров. 23 августа официальные органы Кыргызстана предположили, что 47-летняя женщина погибла. Несмотря на это, к месту был запланирован полет еврокоптера, но он не состоялся из-за погоды. Специалисты заявили, что тело Натальи пролежит в горах минимум до весны. Однако ее сын высказал уверенность, что женщина жива.