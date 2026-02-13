#Казахстан в сравнении
Мир

Появились новости о судьбе российской альпинистки Натальи Наговицыной

альпинистка Наталья Наговицына, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:55 Фото: социальные сети Натальи Наговициной
Стало известно о планах кыргызских спасателей относительно тела погибшей российской альпинистки Натальи Наговицыной, сообщает Zakon.kz.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Кыргызстана готово помочь с эвакуацией ее тела с пика Победы, если будет организована поисковая операция с участием профессионалов. Об этом "Абзацу" сообщили в пресс-службе ведомства.

Но возможным это станет не раньше лета 2026 года. Также в МЧС отметили, что в мировой практике альпинизма случаев спуска тел погибших с пика Победы не было.

"Тем не менее, в случае организации поисковой операции с привлечением специализированных альпинистов-высотников Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики выражает готовность оказать всестороннее содействие в пределах своей компетенции", – заявили в ведомстве.

12 августа гражданка России Наталья Наговицына получила перелом ноги во время восхождения на пик Победы на высоте 7200 метров. 23 августа официальные органы Кыргызстана предположили, что 47-летняя женщина погибла. Несмотря на это, к месту был запланирован полет еврокоптера, но он не состоялся из-за погоды. В итоге Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызстана официально заявила о смерти Натальи Наговицыной.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
