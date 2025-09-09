Известные альпинисты высказались о поисках тела Наговицыной в горах Кыргызстана

В студии российской телепередачи "Пусть говорят" собрались эксперты, чтобы обсудить страшную историю Натальи Наговицыной – ее тело осталось на пике Победы, несмотря на то, что общественность выступала за спасение альпинистки, сообщает Zakon.kz.

Наталья Наговицына отправилась покорять пик Победы в Кыргызстан, но сломала ногу и не смогла двигаться дальше. Она ждала помощи – к ней поднялись альпинисты из Германии и Италии, но вдвоем им было невозможно спустить женщину с травмой.

Они оставили ей принадлежности, отправились к лагерю в надежде, что за Наговицыной придут. Один из спасавших ее героев погиб сам.

19 августа дрон поднялся к тому месту, где остановилась Наталья, – всем стало понятно, что она жива, хотя температура опустилась до -23 градусов. Все следующие недели МЧС пыталось организовать операцию и вытащить Наговицыну, но погода была против нее. А 2 сентября, когда коптер подлетел к пику Победы и кружил там семь минут, стало понятно, что сердце альпинистки уже не бьется.

Спасать Наталью было рискованным решением – это отметили все специалисты. Метеоусловия, ее состояние, невозможность посадить вертолет близко от места ее нахождения. Но в соцсетях настойчиво требовали спасти Наговицыну.

"Я не понимаю, зачем нужно снимать кусок мороженого мяса ценой жизни других живых людей", – высказался в студии "Пусть говорят" альпинист и блогер-путешественник Булат Закиров.

По его мнению, женщина понимала, куда шла и чем рисковала. Наговицына уже покоряла семитысячники и четко осознавала все риски. Каждый год гора забирает десятки жизней – статистка говорит, что каждый третий не возвращается домой к родным.

В эфире "Первого канала" мнением поделился и Павел Воробьев, который считается учителем Натальи Наговицыной. Инструктор отметил, что альпинистка обращалась к нему и просила стать ее гидом при восхождении на пик Победы, но тот отказался, так как поход был слишком рискованный.

На данный момент известно, что тело Наговицыной смогут забрать не раньше весны 2026 года, когда наладится погода. Правда, немногие верят, что его удастся найти из-за снегопадов и ветра.

Ранее мы сообщали о том, что Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызстана заявила о смерти Натальи Наговицыной.