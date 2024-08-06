Камеры наблюдения с искусственным интеллектом появились в Алматы и Атырау

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов поделился информацией о новой разработке с элементами искусственного интеллекта (ИИ), которая поможет в работе по розыску преступников и пропавших без вести, сообщает Zakon.kz.

Как написал 6 августа на своей странице в X Асылов, в 2024 году прокуроры сами путем мониторинга камер видеонаблюдения в местах массового скопления людей распознали и приняли меры к задержанию 53 беглецов.

"С августа текущего года к камерам видеонаблюдения в Алматы и Атырау мы подключили свою IT-разработку с элементами ИИ по автоматическому распознаванию беглых преступников, должников и пропавших без вести. За два дня уже распознано два лица, скрывшихся от следствия и двое без вести пропавших", – сообщил генпрокурор.

По его словам, с помощью ИИ по камерам можно найти людей, несмотря на изменение возраста и внешности.

"Что значительно усилит розыскную работу. Поручил прокурорам внедрить систему во всех регионах. Сейчас в розыске свыше 9 тыс. лиц, из них 2,2 тыс. преступников и 2 тыс. пропавших", – резюмировал Берик Асылов.

В июле 2024 года в Министерстве внутренних дел РК отчитались о том, что в стране стали лучше раскрывать преступления.