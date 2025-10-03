Нельзя оцифровать хаос: искусственный интеллект надо внедрять искусно

Цифровое портмоне гражданина, аудит искусственного интеллекта, ИИ-этика, цифровая криминалистика, машиночитаемые законы – что ещё ждет нас вскоре? Закон об ИИ уже принят Мажилисом и рассматривается в Сенате, а тем временем перспективы ИИ обсудили на парламентских слушаниях, пишет Zakon.kz.

Главный вывод: регулирование применения искусственного интеллекта должно быть гармоничным, чтобы обеспечить баланс между развитием и ответственностью. Как сказала на слушаниях депутат Екатерина Смышляева, руководитель рабочей группы по проекту закона "Об искусственном интеллекте", внедрять ИИ следует только в тех сферах, которые уже созрели, где достаточен уровень цифровизации:

"Нельзя оцифровать хаос. И тем более – наложить на него алгоритмы".

Красиво сказано. Но к деталям.

Цифровое портмоне гражданина

В связи с применением ИИ ценность информации качественно возросла. Термин "данные" мы впервые услышали еще в школе при решении самых простых математических задач. Но одно дело – первичные данные, другое – производные (например, статистика), и совсем иное – данные для самообучающихся больших языковых моделей. Всякая оцифрованная информация, к которой у нейронных сетей есть доступ через интернет, – это, по сути, пища для ИИ. Или строительный материал.

Или, выражаясь языком экономики, для любого продукта с использованием ИИ-технологий данные – это сырье. Поэтому сейчас о них говорят, как о новом дорогом ресурсе, который имеет не меньшее значение, чем традиционные ресурсы, например, минеральные. Говорят о биржах данных, об экономике данных.

Но, пожалуй, самый важный момент – вопрос собственности на данные. Ведь "сырье" поставляется не бесплатно.

Каждый человек является носителем каких-то данных. Как минимум – своих персональных. Но часто и других: научных трудов, художественных произведений, формул, законов, рецептов… Если гражданин X, создав некий продукт, использовал ИИ-технологию, которая в свою очередь обучалась на данных, которые принадлежат гражданину Y, первый обязан поделиться с последним из своих прибылей. Логично и справедливо.

Так и подходим к капитализации и монетизации данных, а также к понятию "цифровое портмоне гражданина". Как и многое другое, все эти понятия должны быть введены в законодательство в рамках создания цифровой правовой среды и, разумеется, в практику.

Начало ИИ

Казахстанцы услышали о "цифровом портмоне" в ходе обсуждения одного из самых знаковых законов последних лет. Проект закона "Об искусственном интеллекте" презентован в Мажилисе 3 марта 2025 года, 14 мая документ был одобрен в первом чтении, а 24 сентября 2025 Мажилис принял закон и направил в Сенат. Верхней палате для рассмотрения и одобрения (или редактирования, или неодобрения) закона Конституцией дается не более 60 дней (пунктом 4 статьи 61), но в данном случае процедура будет выполнена, не исключено, более оперативно.

Напомним слова главы государства на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта 11 августа 2025 года:

"В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу".

Октябрь наступил.

Однако вопросы по неисчерпаемой теме ИИ, точнее, его законодательного регулирования, остаются. Некоторые из них были проговорены ранее, в частности, в статье Zakon.kz. И пока в Сенате рассматривают поступивший документ, в Мажилисе депутаты, министры и эксперты обсудили перспективы развития искусственного интеллекта в Казахстане на парламентских слушаниях.

Собрание оказалось представительным, перед депутатами выступили председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, глава только что созданного Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов, аким Астаны Женис Касымбек и другие функционеры и эксперты, в том числе иностранные.

Очень важная мысль, которая прозвучала во всех выступлениях: рассматриваемый закон "Об искусственном интеллекте" – это лишь начало, закладываемая база будущего корпуса законодательства, регулирующего разнообразные вопросы, связанного с применением ИИ.

Может возникнуть – и возникает у некоторых – вопрос: а почему прямо сейчас, вместе с основным законом, не подготовить сопутствующие поправки в различные кодексы (Трудовой, Уголовный, Административный, да практически все) и отраслевое законодательство в медицине, финансах, образовании и т.д.?

Но у разработчиков есть сильный ответ: чрезвычайно динамичное развитие сферы ИИ. Как сказала в своей речи на слушаниях депутат Мажилиса Екатерина Смышляева:

"Технологии развиваются быстрее, чем мир успевает осмыслить их последствия... Возможно, через пять лет мы будем смотреть запись сегодняшнего обсуждения с улыбкой, понимая, где переоценили темпы, а где недооценили масштабы перемен".

Тем не менее, депутат рассказала о том, какие сейчас видятся аспекты дальнейшего законодательного регулирования ИИ и вообще цифровой сферы. Это представляется важным, ведь в самом скором будущем войдет в соответствующие законодательные акты (ну, или не войдет, поскольку стремительно устареет, не успев быть внедренным: не будем забывать про улыбку).

Перечислим тезисно самое интересное.

Цифра закона

О цифровом портмоне гражданина и экономике данных уже было сказано. Что еще?

Цифровая правовая среда (если угодно, цифра закона – по аналогии с буквой) предполагает соответствующую адаптацию всего отраслевого законодательства.

Нужны "системные изменения в уголовном, административном и процессуальном законодательстве – для расследования нарушений в цифровой среде", – сказала Екатерина Смышляева.

Речь идет о создании, в частности, цифровой криминалистики.

Кроме того, цифровые законы насыщены соответствующей терминологией. Новые сущности трудны для понимания гуманитариями-юристами.

"Надо готовить цифровых судей, адвокатов, прокуроров, юридических консультантов, иначе ошибки правоприменения неизбежны". Екатерина Смышляева

Другой важный момент – системный контроль за искусственным интеллектом. Законодательство должно быть гибким, чтобы не мешать развитию технологий. Это предполагает акцент на многочисленные подзаконные акты, технические стандарты и т.п.

Но что еще важнее, определенные обязательства, связанные с применением искусственного интеллекта, субъекты, наделенные интеллектом естественным (люди), должны брать на себя добровольно, не понуждаемые законом. Опять же, потому, чтобы развитие и применение ИИ не были бы зарегулированными.

Нужна, короче, новая ИИ-этика.

А также качественная экспертиза ИИ-продуктов – это мы все продолжаем говорить о контроле. Одна из его гибких, рыночных форм – аудит ИИ, т.е. проверка алгоритмов на предмет предвзятости, устойчивости и безопасности.

Если же подытожить:

"Особенность цифрового права в эпоху ИИ: сегодня законы читают юристы, завтра их должны понимать алгоритмы. Уже сегодня надо думать о машиночитаемых формах НПА". Екатерина Смышляева

ИИ ставит перед человечеством не только практические, но и, как сейчас говорят, экзистенциальные вызовы. В своем выступлении депутат акцентировала внимание именно на тех, что касаются фундаментальных основ государства и права.

Так, искусственный интеллект меняет систему прав человека.

"Конституции писались в индустриальном веке, но как они защитят приватность в эпоху интернета вещей?" Екатерина Смышляева

Или еще:

"Международные нормы не предусматривают ситуаций, когда решение принимает алгоритм", – это про международное право.

"Бернская конвенция не отвечает на вопрос об авторстве машинных произведений", – про право авторское.

И, наконец, едва ли не самая кардинальная глобальная трансформация, которая происходит прямо сейчас.

Научно-технические открытия становятся коллективными: что будет с наукой, если центр знаний из академических сообществ переместится в закрытые корпоративные лаборатории? В короткое время происходит стремительный рост управленческой власти транснациональных платформ. Они подменяют государственную идеологию, решают, какие новости читать, как добираться до работы и, что важно, "навязывают свои регуляторные традиции для комфортного пребывания в юрисдикциях".

Вывод: государствам надо научиться защищать свой цифровой суверенитет.



P.S. О будущем трудовых отношений тоже было немало сказано, но это сама по себе большая тема, которой будет посвящена отдельная статья.

