Мир

Китай построил крупнейший морской завод по производству сжиженного природного газа

Завод в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2025 03:40 Фото: CMG
Китайскую плавучую установка по производству сжиженного природного газа (СПГ), ставшую крупнейшей в стране как по водоизмещению, так и по объему хранения газа, передали заказчику в городе Наньтун (восточный Китай), сообщает Zakon.kz.

Установка получила название NGUYA FLNG.

Ее размеры составляют: длина – 376 метров, ширина – 60 метров, глубина – 35 метров. Она оснащена хранилищем СПГ объемом 180 тысяч кубометров и хранилищем сжиженного нефтяного газа (СНГ) на 45 тысяч кубометров. Годовая производственная мощность составляет 2,4 миллиона тонн СПГ.

Установка NGUYA FLNG будет эксплуатироваться у побережья Республики Конго в Африке. Это стало важной вехой в развитии китайского производства морского инженерного оборудования с высокой добавленной стоимостью.

Ранее Walt Disney, Universal и Warner Bros Discovery обвинили китайскую нейросеть в плагиате.

Аксинья Титова
