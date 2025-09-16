Китай построил крупнейший морской завод по производству сжиженного природного газа
Установка получила название NGUYA FLNG.
Ее размеры составляют: длина – 376 метров, ширина – 60 метров, глубина – 35 метров. Она оснащена хранилищем СПГ объемом 180 тысяч кубометров и хранилищем сжиженного нефтяного газа (СНГ) на 45 тысяч кубометров. Годовая производственная мощность составляет 2,4 миллиона тонн СПГ.
看中国制造。— 免贵姓中(互fo💯) (@qingbu2378) August 28, 2025
江苏南通惠生清能制造的“NGUYA FLNG”，买家是意大利油气巨头ENI，年产液化气240万吨。是全世界迄今唯一提前一个月交付的FLNG。全球目前唯一实现独立总包并成功交付FLNG的企业。高度集成充分显示了中国产业链的竞争力。 #flng #中国制造 #产业链 pic.twitter.com/JgRCOhOmOk
Установка NGUYA FLNG будет эксплуатироваться у побережья Республики Конго в Африке. Это стало важной вехой в развитии китайского производства морского инженерного оборудования с высокой добавленной стоимостью.
