Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода

Подготовлен приказ министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает введение запрета на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Как поясняется, запрет вводится для бесперебойного обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка республики с 14 ноября 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 ноября.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз сжиженного газа продлят в Казахстане. Решение об этом было одобрено на заседании Межведомственной комиссии по внешней торговле.

В мае 2025 года Казахстан ввел шестимесячный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения потребностей внутреннего рынка.