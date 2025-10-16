#АЭС в Казахстане
Право

Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа еще на полгода

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 16:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Подготовлен приказ министра энергетики РК "О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа", сообщает Zakon.kz.

Документ предусматривает введение запрета на вывоз с территории Казахстана сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана  автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев.

Как поясняется, запрет вводится для бесперебойного обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка республики с 14 ноября 2025 года.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 ноября.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз сжиженного газа продлят в Казахстане. Решение об этом было одобрено на заседании Межведомственной комиссии по внешней торговле.

В мае 2025 года Казахстан ввел шестимесячный запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
