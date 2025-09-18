Массовые аресты и столкновения: митинги в Париже переросли в конфликт с полицией

У метро, на площади Нации в Париже, между полицейскими и демонстрантами вспыхнули столкновения. Стражи порядка попытались разогнать толпу, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Figaro, некоторые демонстранты, направляясь в сторону железнодорожного вокзала Сен-Жан, начали опрокидывать мусорные баки, несмотря на присутствие полицейских. В попытках разогнать протестующих сотрудники полиции применили около 10 шашек со слезоточивым газом.

Согласно опубликованной информации, в ходе столкновения на Спортивной набережной один человек пострадал. Прохожим пришлось остановиться по дороге, потому что из-за распыленного полицией слезоточивого газа у них щипало глаза.

Как уточняется, более 500 тыс. демонстрантов вышли 18 сентября на улицы в различных городах Франции и 55 тыс. в Париже. Среди них 181 арестован и 11 ранены.

"На самом деле, вы должны почувствовать, что мы совладельцы демократии. Нас обманывают с самого времени Наполеона, с его кодекса. Так что да, демократия так и не родилась", – рассказал один из протестующих.

Place de la Nation, la milice de Retailleau enchaîne les charges et les violences policières en tout genre

Le pays des droits de l’homme remet encore son titre en jeu

🎥@LucAuffret #18septembre

— Marcel (@realmarcel1) September 18, 2025

Ранее сообщалось, что более 100 депутатов Франции поддержали импичмент Макрону.