Мир

Массовые аресты и столкновения: митинги в Париже переросли в конфликт с полицией

во время митингов в Париже произошли столкновения с полицией, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2025 23:49 Фото: pixabay
У метро, на площади Нации в Париже, между полицейскими и демонстрантами вспыхнули столкновения. Стражи порядка попытались разогнать толпу, сообщает Zakon.kz.

По данным Le Figaro, некоторые демонстранты, направляясь в сторону железнодорожного вокзала Сен-Жан, начали опрокидывать мусорные баки, несмотря на присутствие полицейских. В попытках разогнать протестующих сотрудники полиции применили около 10 шашек со слезоточивым газом.

Согласно опубликованной информации, в ходе столкновения на Спортивной набережной один человек пострадал. Прохожим пришлось остановиться по дороге, потому что из-за распыленного полицией слезоточивого газа у них щипало глаза.

Как уточняется, более 500 тыс. демонстрантов вышли 18 сентября на улицы в различных городах Франции и 55 тыс. в Париже. Среди них 181 арестован и 11 ранены.

"На самом деле, вы должны почувствовать, что мы совладельцы демократии. Нас обманывают с самого времени Наполеона, с его кодекса. Так что да, демократия так и не родилась", – рассказал один из протестующих.

Ранее сообщалось, что более 100 депутатов Франции поддержали импичмент Макрону.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
