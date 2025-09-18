Массовые аресты и столкновения: митинги в Париже переросли в конфликт с полицией
По данным Le Figaro, некоторые демонстранты, направляясь в сторону железнодорожного вокзала Сен-Жан, начали опрокидывать мусорные баки, несмотря на присутствие полицейских. В попытках разогнать протестующих сотрудники полиции применили около 10 шашек со слезоточивым газом.
Согласно опубликованной информации, в ходе столкновения на Спортивной набережной один человек пострадал. Прохожим пришлось остановиться по дороге, потому что из-за распыленного полицией слезоточивого газа у них щипало глаза.
Как уточняется, более 500 тыс. демонстрантов вышли 18 сентября на улицы в различных городах Франции и 55 тыс. в Париже. Среди них 181 арестован и 11 ранены.
"На самом деле, вы должны почувствовать, что мы совладельцы демократии. Нас обманывают с самого времени Наполеона, с его кодекса. Так что да, демократия так и не родилась", – рассказал один из протестующих.
Place de la Nation, la milice de Retailleau enchaîne les charges et les violences policières en tout genre— Marcel (@realmarcel1) September 18, 2025
Le pays des droits de l’homme remet encore son titre en jeu
🎥@LucAuffret #18septembre
pic.twitter.com/ZxMDEaXxLW
Ранее сообщалось, что более 100 депутатов Франции поддержали импичмент Макрону.