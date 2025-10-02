Пять станций метро закрыли в Париже из-за массовых митингов

Париж вновь охватили массовые протесты. Люди выступают против бюджетной политики правительства Франции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Le parisien со ссылкой на полицию, всего на улицы города вышли порядка 20 тыс. митингующих.

"По данным полиции, в Париже протестовали 20 тыс. человек. В Париже закрыли пять станций метро", – говорится в сообщении.

Демонстрация в Париже проходит в спокойной обстановке, согласно данным издания, на охрану порядка в столице мобилизовано около 5 тыс. полицейских.

Иностранные СМИ также отмечают, что по всей стране по призыву профсоюза митингуют более 600 тыс. человек.

600 000 personnes dans tout le pays à l’appel de l’intersyndicale !



Un mot d’ordre : la fête est finie ! Maintenant c’est aux milliardaires de payer.



Lecornu doit être censuré. Mais le responsable est à l’Élysée. pic.twitter.com/aEukCGc2Fj — Debout! (@debout_fr) October 2, 2025

Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону. 10 сентября новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце. В тот же день Францию охватили массовые протесты.