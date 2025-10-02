Пять станций метро закрыли в Париже из-за массовых митингов
Как пишет газета Le parisien со ссылкой на полицию, всего на улицы города вышли порядка 20 тыс. митингующих.
"По данным полиции, в Париже протестовали 20 тыс. человек. В Париже закрыли пять станций метро", – говорится в сообщении.
Демонстрация в Париже проходит в спокойной обстановке, согласно данным издания, на охрану порядка в столице мобилизовано около 5 тыс. полицейских.
Иностранные СМИ также отмечают, что по всей стране по призыву профсоюза митингуют более 600 тыс. человек.
600 000 personnes dans tout le pays à l’appel de l’intersyndicale !— Debout! (@debout_fr) October 2, 2025
Un mot d’ordre : la fête est finie ! Maintenant c’est aux milliardaires de payer.
Lecornu doit être censuré. Mais le responsable est à l’Élysée. pic.twitter.com/aEukCGc2Fj
Ранее сообщалось, что премьер-министру Франсуа Байру из-за предложенных мер жесткой экономии не дали вотум доверия в Национальной ассамблее. В итоге он подал прошение об отставке президенту страны Эммануэлю Макрону. 10 сентября новый премьер-министр Франции 39-летний Себастьян Лекорню принял полномочия на церемонии в Матиньонском дворце. В тот же день Францию охватили массовые протесты.