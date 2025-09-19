#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Мир

В Азербайджане родители отрекаются от детей, чтобы обойти запрет на кровные браки

Отношения, кольцо, руки, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 02:20 Фото: pexels
Согласно недавним изменениям в законодательстве, в Азербайджане ввели категорический запрет на браки между родственниками, сообщает Zakon.kz.

По данным Media.az, семейный кодекс страны теперь однозначно запрещает заключение брачных союзов между лицами, имеющими прямые родственные связи. Однако в некоторых регионах традиционное мышление продолжает противостоять современным правовым нормам.

Семьи, отстаивающие право на родственные браки, приводят различные аргументы: сохранение родословной, предотвращение перехода имущества в чужие руки или желание породниться с известной семьей. В особо радикальных случаях некоторые родители даже рассматривают возможность отказа от родительских прав, чтобы обойти закон и позволить своим детям вступить в брак с близкими родственниками.

Эта ситуация вызывает дискуссии как в юридической сфере, так и в обществе в целом.

Законодательство Азербайджана однозначно в этом вопросе: браки между родственниками официально не регистрируются. При выявлении степени родства брак аннулируется без регистрации. И хотя некоторые родители рассматривают возможность юридического отказа от своих детей для легализации родственных браков, такой процедуры в рамках действующего законодательства не существует.

Медицинская статистика подтверждает обоснованность запрета: браки между близкими родственниками значительно повышают риск генетических заболеваний у потомства, а научные исследования убедительно доказывают, что дети, рожденные в родственных браках, чаще страдают наследственными заболеваниями, имеют проблемы со слухом и зрением, а также подвержены риску умственной отсталости.

Социолог Узеир Шафиев отмечает:

"Если сторонники родственных браков будут лучше информированы о медицинских рисках, они, вероятно, перестанут искать обходные пути для создания таких семей. Просветительская работа в этом направлении крайне важна".

Ранее сообщалось, что митинги в Париже переросли в конфликт с полицией.

Аксинья Титова
