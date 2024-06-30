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Законодательство РК

В Азербайджане запретили родственные браки

свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 13:31 Фото: freepik
Милли меджлис (парламент) Азербайджана 28 июня 2024 года принял в третьем и окончательном чтении закон о внесении изменений в Семейный кодекс, запрещающий браки между близкими родственниками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в статью кодекса, где прописаны обстоятельства, препятствующие заключению брака, добавлены два пункта:

  • запрет на союзы между детьми братьев или сестер, имеющих общих биологических дедушек или бабушек;
  • запрет на браки между двоюродными братьями и сестрами, имеющими биологическое родство.

Также из Семейного кодекса удалили пункт, позволявший при наличии уважительных причин снижать на год брачный возраст несовершеннолетних, желающих вступить в брак.

"В большинстве случаев наличие этой законодательной нормы приводит к ограничению прав и свобод несовершеннолетних, поскольку неясно, по каким критериям определяются уважительные причины", – пояснили в парламенте Азербайджана.

Новый закон вступит в силу с 1 июля 2025 года.

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Напомним, брачный возраст в Азербайджане – 18 лет.

28 июня стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент и назначил дату выборов. Они состоятся 1 сентября 2024 года.

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