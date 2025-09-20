#АЭС в Казахстане
Мир

Оксфорд и Кембридж впервые не попали в тройку самых престижных вузов Британии

Вуз Великобритании, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 08:55 Фото: pixabay
Старейшие британские вузы – Оксфордский и Кембриджский – впервые не попали в тройку рейтинга Good University Guide, составляемого The Times и The Sunday Times с 1993 года, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, второй год подряд список лучших в Соединенном Королевстве возглавляет Лондонская школа экономики (LSE).

За ней следуют старейший в Шотландии Сент-Эндрюсский университет и Даремский, который переместился на третье место с прошлогоднего пятого.

Оксфорд и Кембридж, которые называют Оксбриджем (Oxbridge), делят четвертую строку рейтинга.

Как отмечают составители справочника, Даремский университет превзошел многих конкурентов по уровню преподавания и исследований, удовлетворенности студентов и результатов выпускников. По категории трудоустройства выпускников вуз оказался на втором мест после Имперского колледжа Лондона (6-е место).

По словам редактора справочника The Times и The Sunday Times Хелен Дэвис, "в очень конкурентной десятке лучших университетов Дарем за год поднялся на две ступеньки, что является значительным достижением". Его позиции "укрепились благодаря повышению качества преподавания и улучшению условий для студентов".

Председатель Управления по делам студентов (OfS) Эдвард Пек ранее заявил, что рассматривает возможность использования официальных рейтингов качества преподавания для определения размера платы за обучение, которую могут взимать учебные заведения.

Ранее сообщалось, что лотерея Green Card стала платной.

Аксинья Титова
