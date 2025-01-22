Молодой ученый из Казахстана получил приглашение в Оксфорд
Фото: Instagram/gylym_jogarybilim
Казахстанского ученого Арыстанбека Акылбая зачислили в один из старейших университетов в мире – Оксфордский университет, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из Instagram Министерства науки и высшего образования РК.
"Молодой ученый кафедры китаеведения факультета востоковедения КазНУ им. аль-Фараби Арыстанбек Акылбай зачислен в Оксфордский университет в качестве признанного студента. С января 2025 года он будет учиться по специальности "Регионоведение" в Школе глобальных и региональных исследований Оксфорда в Великобритании", – говорится в сообщении, опубликованном 22 января 2025 года.
По окончании обучения Арыстанбек получит статус ассоциированного выпускника Оксфордского университета.
"Ранее молодой ученый КазНУ был приглашен в Гарвард (США) и успешно проработал контракт в качестве приглашенного научного сотрудника", – добавили в МНВО.
28 августа 2024 года сообщалось, что преподаватель английского языка алматинской Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Шадияр Лес стал обладателем гранта легендарного Гарвардского университета. Позднее он показал общежитие, в котором жила Мишель Обама.
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