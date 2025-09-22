Пастор объявил дату апокалипсиса и призвал готовиться
По его словам, он видел Иисуса, сидящего на престоле, и услышал, как тот сказал: "Я приду скоро", сообщает Daily Express US.
Священник призвал свою паству готовиться к апокалипсису, отметив, что эти даты совпадают с иудейским праздником Рош ха-Шана (еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю). Пророчество стало вирусным в социальных сетях.
Некоторые верующие уже начали распродавать имущество в ожидании вознесения всех христиан, живых и мертвых, чтобы встретить Иисуса.
В то же время скептики напоминают, что в Библии говорится о внезапности этого события, и предупреждают не принимать пророчества буквально.
