Мир

Пастор объявил дату апокалипсиса и призвал готовиться

Фото: freepik
Южноафриканский священник Джошуа Мхлакела заявил, что получил откровение от самого Иисуса во время недавнего видения и утверждает, что Иисус назвал конкретные даты: 23 и 24 сентября 2025 года, передает Zakon.kz.

По его словам, он видел Иисуса, сидящего на престоле, и услышал, как тот сказал: "Я приду скоро", сообщает Daily Express US.

Священник призвал свою паству готовиться к апокалипсису, отметив, что эти даты совпадают с иудейским праздником Рош ха-Шана (еврейский Новый год, который празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю). Пророчество стало вирусным в социальных сетях.

Некоторые верующие уже начали распродавать имущество в ожидании вознесения всех христиан, живых и мертвых, чтобы встретить Иисуса.

В то же время скептики напоминают, что в Библии говорится о внезапности этого события, и предупреждают не принимать пророчества буквально.

Ранее мы сообщали, какие города признаны самыми счастливыми для отдыха.

Асель Аукешева
