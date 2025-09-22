Не Париж и не Бали: какие города признаны самыми счастливыми для отдыха

Ученые отмечают, что современные туристы стали реже выбирать красивые достопримечательности или роскошные отели – при выборе места отдыха для них в приоритете "фактор счастья", который включает солнце, движение, природу, здоровое питание и качественный сон, сообщает Zakon.kz.

Так, одна из онлайн-платформ для поиска поездок провела работу с клиническим психологом Гарварда и экспертом по счастью доктором Натали Даттило-Райан. В итоге был составлен Holiday Happiness Index: рейтинг из 47 городов мира, где путешественники ощущают наибольший прилив радости и энергии.

"Когда мы говорим о чувстве счастья, речь идет о выработке гормонов счастья – серотонина, дофамина, эндорфинов и окситоцина. Солнце, прогулки, активность и правильная еда стимулируют их выработку естественным образом". Натали Даттило-Райан

Отпуск будет максимально "счастливым" именно в этих городах. Топ-5 городов, по мнению ученых, выглядит следующим образом.

1. Лиссабон, Португалия

Столица Португалии впечатляет сочетанием гастрономии, зеленых зон и пешей доступности. Почти 10% ресторанов предлагают здоровую еду, а городские парки и панорамные смотровые площадки создают атмосферу спокойствия.

Фото: pixabay

2. Хельсинки, Финляндия

Финляндия восемь лет подряд признается самой счастливой страной мира, и Хельсинки подтверждает этот статус. Леса, парки и бульвары обеспечивают 126 м² зеленых зон на человека. Город также лидирует по качественному сну благодаря низкому уровню шума и светового загрязнения. Пешие прогулки до популярных достопримечательностей занимают не более 37 минут.

Фото: pixabay

3. Орландо, США

Мировая столица парков развлечений известна своими аттракционами, но радость здесь – не только в них. Город предлагает 258 м² зеленых зон на человека, 148 парков и 2 930 часов солнечного света. Орландо, как сказано в публикации издания "Вокруг света", позволяет сочетать активный отдых с прогулками на природе, каякингом и отдыхом на свежем воздухе.

Фото: pixabay

4. Афины, Греция

Греческая столица стала лидером по пешей доступности. За полчаса можно пройтись по самым популярным достопримечательностям – от Акрополя до Панатинаикос-стадиона. Афины дарят 2 773 часа солнца в году, а почти 10% ресторанов предлагают полезную и вкусную еду.

5. Эдинбург, Шотландия

Единственный британский город в топ-5 сочетает зеленые зоны, хорошие условия для сна и пешую доступность. Город предлагает 78 м² зеленых зон на человека и множество парков, включая Королевский ботанический сад и холмы Пентланд.

Фото: pixabay

В заключительной части эксперты отмечают: "Путешествия перестают быть только про места – теперь важнее, как вы себя чувствуете там".

