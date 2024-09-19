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Ангелина Лукас объявила дату нового боя

Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 07:50 Фото: Instagram/angelina_lukas1997
18 сентября казахстанская боксерша Ангелина Лукас назвала дату следующего боя, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсменки, новый бой состоится за звание чемпионки мира IBO World. Его назначили на 6 октября в Таиланде.

"Уже несколько лет назад я была готова к такому титулу и к такому бою. Я упорно верила, шла к цели и ждала шанс", – написала Лукас на своей странице в Instagram.
Бокс, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 07:50

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

В настоящее время казахстанка владеет титулами WBC International, WBF и WIBF. А сейчас она настроена стать первой абсолютной чемпионкой мира в истории Казахстана.

"Я отдам всю себя на ринге! Бокс – дело всей моей жизни!"Ангелина Лукас

Другая казахстанская спортсменка – фигуристка Софья Самоделкина – показала видео с тренировочного процесса.

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