Ангелина Лукас объявила дату нового боя
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
18 сентября казахстанская боксерша Ангелина Лукас назвала дату следующего боя, сообщает Zakon.kz.
По словам спортсменки, новый бой состоится за звание чемпионки мира IBO World. Его назначили на 6 октября в Таиланде.
"Уже несколько лет назад я была готова к такому титулу и к такому бою. Я упорно верила, шла к цели и ждала шанс", – написала Лукас на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram/angelina_lukas1997
В настоящее время казахстанка владеет титулами WBC International, WBF и WIBF. А сейчас она настроена стать первой абсолютной чемпионкой мира в истории Казахстана.
"Я отдам всю себя на ринге! Бокс – дело всей моей жизни!"Ангелина Лукас
Другая казахстанская спортсменка – фигуристка Софья Самоделкина – показала видео с тренировочного процесса.
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