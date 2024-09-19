Ангелина Лукас объявила дату нового боя

18 сентября казахстанская боксерша Ангелина Лукас назвала дату следующего боя, сообщает Zakon.kz.

По словам спортсменки, новый бой состоится за звание чемпионки мира IBO World. Его назначили на 6 октября в Таиланде.

"Уже несколько лет назад я была готова к такому титулу и к такому бою. Я упорно верила, шла к цели и ждала шанс", – написала Лукас на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram/angelina_lukas1997

В настоящее время казахстанка владеет титулами WBC International, WBF и WIBF. А сейчас она настроена стать первой абсолютной чемпионкой мира в истории Казахстана.

"Я отдам всю себя на ринге! Бокс – дело всей моей жизни!" Ангелина Лукас

Другая казахстанская спортсменка – фигуристка Софья Самоделкина – показала видео с тренировочного процесса.