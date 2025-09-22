Мужчина или женщина: в США хотят через суд затребовать доступ к медкарте Бриджит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила о намерении добиваться независимой экспертизы для определения биологического пола Брижит Макрон, супруги президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Mail, заявление последовало за словами адвоката четы Макронов Тома Клэра о готовности предоставить в американском суде фотографии и "научные" данные, подтверждающие, что Брижит Макрон родилась женщиной.

"Это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят... Сбор доказательств по требованию суда не позволяет Брижит просто "предоставить" доказательства", – подчеркнула Оуэнс.

Согласно данным портала, журналистка настаивает на независимой проверке предоставленных материалов.

"Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте", – подчеркнула она.

Также издание пишет, что в случае начала судебного разбирательства Оуэнс намерена запросить медицинские документы супруги французского президента через судебную повестку и добиться проведения независимой экспертизы.

Отметим, что судебные тяжбы на данную тему начались еще в 2021 году. Тогда в видеоролике на YouTube Амандин и Наташа утверждали, что Брижит на самом деле родилась мужчиной, которого якобы звали Жан-Мишель Троньё. На самом деле, это имя брата Брижит, а Троньё – ее фамилия до первого замужества. Первая леди Франции обвинила женщин в клевете. Данный суд Бриджит Макрон проиграла.