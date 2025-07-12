Брижит Макрон проиграла в суде по делу о своем происхождении

Суд во Франции оправдал двух женщин, которые распространяли конспирологическую теорию о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Еще 12 сентября 2024 года суд Парижа приговорил 53-летнюю ясновидящую Амандин Рой и 49-летнюю блогера Наташу Рей к штрафам на 13,5 тыс. евро за распространение слухов о том, что первая леди Франции якобы трансженщина. Однако после апелляции 10 июля суд встал на их сторону, пишет MSN.

Адвокаты 72-летней Брижит Макрон заявили, что первая леди Франции "опустошена" таким развитием событий и планирует передать дело в кассационный суд Франции.

Сама первая леди Франции не присутствовала в суде на вынесении решения. Официальная причина ее отсутствия – возвращение из государственного визита в Великобританию со своим мужем, президентом Эммануэлем Макроном.

Что касается самой истории судебных тяжб, то в 2021 году в видеоролике на You Tube Амандин и Наташа утверждали, что Брижит на самом деле родилась мужчиной, которого якобы звали Жан-Мишель Троньё. На самом деле, это имя брата Брижит, а Троньё – ее фамилия до первого замужества.

Недавно за домогательства на работе наказали бывших французских топ-менеджеров.