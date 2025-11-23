Автор спорного заявления о Брижит Макрон испугалась за свою жизнь

Активистка Кэндис Оуэнс, назвавшая первую леди Франции биологическим мужчиной, заявила о возможной подготовке покушения, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с ней связался некий источник, который имеет связь с французскими властными кругами. Перед тем, как объявить о разговоре публично, Оуэнс проверила связь собеседника с властями и сочла, что предоставленные сведения "достаточно достоверны".

Со слов женщины, выполнение операции по ее убийству поручили небольшой группе национальной жандармерии Франции. Оуэнс утверждает, что информацию ей предоставил источник из французских властных кругов. Должность и близость этого человека к чете Макронов позволяют верить его словам. Журналистка решила опубликовать эти сведения на своей странице в X на случай, если с ней что-то случится.

🚨 URGENT

Two days ago I was contacted by a high-ranking employee of the French Government. After determining this person’s position and proximity to the French couple, I have deemed the information they gave me to be credible enough to share publicly in the event that something… — Candace Owens (@RealCandaceO) November 22, 2025

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга намерены показать суду США доказательства, подтверждающие пол первой леди страны. Отмечалось, что они намерены предоставить суду фотографии и научные доказательства, подтверждающие, что Брижит действительно женщина, включая снимки ее беременности и детей от первого брака.

Свой иск о клевете против Оуэнс первая пара Франции подала в конце июля в американском штате Делавэр. В обращении пара обвиняет журналистку в распространении абсурдных, клеветнических и вымышленных утверждений о том, что Брижит родилась мужчиной.

А 2 июля Оуэнс рассказала, что президент США Дональд Трамп просил ее не продолжать расследование о прошлом супруги французского лидера. По ее словам, глава Белого дома обратился к ней после личного общения с Макроном.

