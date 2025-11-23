#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
518.66
597.44
6.56
Мир

Автор спорного заявления о Брижит Макрон испугалась за свою жизнь

Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, заявила о подготовке покушения, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2025 06:36 Фото: Х/RealCandaceO
Активистка Кэндис Оуэнс, назвавшая первую леди Франции биологическим мужчиной, заявила о возможной подготовке покушения, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, с ней связался некий источник, который имеет связь с французскими властными кругами. Перед тем, как объявить о разговоре публично, Оуэнс проверила связь собеседника с властями и сочла, что предоставленные сведения "достаточно достоверны".

Со слов женщины, выполнение операции по ее убийству поручили небольшой группе национальной жандармерии Франции. Оуэнс утверждает, что информацию ей предоставил источник из французских властных кругов. Должность и близость этого человека к чете Макронов позволяют верить его словам. Журналистка решила опубликовать эти сведения на своей странице в X на случай, если с ней что-то случится.

Известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга намерены показать суду США доказательства, подтверждающие пол первой леди страны. Отмечалось, что они намерены предоставить суду фотографии и научные доказательства, подтверждающие, что Брижит действительно женщина, включая снимки ее беременности и детей от первого брака.

Свой иск о клевете против Оуэнс первая пара Франции подала в конце июля в американском штате Делавэр. В обращении пара обвиняет журналистку в распространении абсурдных, клеветнических и вымышленных утверждений о том, что Брижит родилась мужчиной.

А 2 июля Оуэнс рассказала, что президент США Дональд Трамп просил ее не продолжать расследование о прошлом супруги французского лидера. По ее словам, глава Белого дома обратился к ней после личного общения с Макроном.

Сейчас Дональд Трамп радуется успехам своей семьи. Сначала Мелания стала лауреатом премии в США, а затем его младший сын Бэррон познакомился с Роналду.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Эммануэль Макрон и его супруга хотят через суд доказать, что Брижит женщина
01:22, 24 июля 2025
Эммануэль Макрон и его супруга хотят через суд доказать, что Брижит женщина
Мужчина или женщина: в США хотят через суд затребовать доступ к медкарте Брижит Макрон
01:52, 23 сентября 2025
Мужчина или женщина: в США хотят через суд затребовать доступ к медкарте Брижит Макрон
Расследование о Брижит Макрон представила Кэндис Оуэнс
06:46, 02 февраля 2025
Расследование о Брижит Макрон представила Кэндис Оуэнс
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: