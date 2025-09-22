Экс-помощница Джо Байдена получила гражданство России

Работавшая помощницей Джо Байдена, когда он занимал пост сенатора, Тара Рид (изменила имя на Александра Тара МакКейб) получила гражданство России, сообщает Zakon.kz.

По данным Times of India, об этом опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина.

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: МакКейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки", – говорится в тексте документа.

Рид была помощницей Байдена, когда он занимал пост сенатора от штата Делавэр. Весной 2020 года она обвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера, произошедших в 1993 году.

Рид заявляла, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она сообщила, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой.

