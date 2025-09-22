Экс-помощница Джо Байдена получила гражданство России
По данным Times of India, об этом опубликован соответствующий указ президента России Владимира Путина.
"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: МакКейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки", – говорится в тексте документа.
Рид была помощницей Байдена, когда он занимал пост сенатора от штата Делавэр. Весной 2020 года она обвинила Байдена в насильственных действиях сексуального характера, произошедших в 1993 году.
Рид заявляла, что "потеряла все", в том числе работу, когда выступила с обвинениями в отношении политика. Она сообщила, что ни СМИ, ни представители Демократической партии не уделили должного внимания ее заявлениям. Байден назвал обвинения со стороны Рид неправдой.
