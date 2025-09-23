Визы в США подорожают более чем на 135 тысяч тенге

С 1 октября США вводят новый визовый сбор, который составит для начала 250 долларов (более 135 тыс. тенге по курсу на 23 сентября 2025 года), сообщает Zakon.kz.

Новый сбор называется Visa Integrity Fee ("за добросовестность"). И коснется он туристических, рабочих, студенческих и других краткосрочных виз. В текущем финансовом году, который продлится до октября 2025 года, сумма составит 250 долларов. С 2026 года сбор будет ежегодно корректироваться в зависимости от индекса потребительских цен с учетом инфляции, пишет Golf News.

С июня 2023 года сбор за неиммиграционную визу был установлен в размере 185 долларов США (фактическая стоимость консульских услуг и процедур обеспечения безопасности). Теперь он составит 435 долларов (более 235 тыс. тенге).

Новый сбор за соблюдение правил иммиграции предназначен для поддержки иммиграционного контроля, предотвращения случаев превышения срока пребывания и финансирования пограничной безопасности. Некоторые категории заявителей могут быть освобождены от уплаты в зависимости от цели поездки или двусторонних соглашений.

В 2024 финансовом году было выдано около 11 миллионов неиммиграционных виз в США.

Ранее стало известно, что регистрация в лотерее Diversity Visa (Green Card) перестала быть бесплатной.