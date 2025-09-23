Визы в США подорожают более чем на 135 тысяч тенге
Новый сбор называется Visa Integrity Fee ("за добросовестность"). И коснется он туристических, рабочих, студенческих и других краткосрочных виз. В текущем финансовом году, который продлится до октября 2025 года, сумма составит 250 долларов. С 2026 года сбор будет ежегодно корректироваться в зависимости от индекса потребительских цен с учетом инфляции, пишет Golf News.
С июня 2023 года сбор за неиммиграционную визу был установлен в размере 185 долларов США (фактическая стоимость консульских услуг и процедур обеспечения безопасности). Теперь он составит 435 долларов (более 235 тыс. тенге).
Новый сбор за соблюдение правил иммиграции предназначен для поддержки иммиграционного контроля, предотвращения случаев превышения срока пребывания и финансирования пограничной безопасности. Некоторые категории заявителей могут быть освобождены от уплаты в зависимости от цели поездки или двусторонних соглашений.
В 2024 финансовом году было выдано около 11 миллионов неиммиграционных виз в США.
Ранее стало известно, что регистрация в лотерее Diversity Visa (Green Card) перестала быть бесплатной.