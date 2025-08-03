Въезд в Европу втрое подорожал для туристов еще до начала сезона

Соединенные Штаты вводят новый "сбор за соблюдение визовых правил" в размере 250 долларов (135 631 тенге) для иностранных посетителей. Европейский союз также активно занялся вопросом взимания платы за проезд, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, новый сбор за проезд в Европе вступит в силу в следующем году. Размер планы за будущую Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS) повысится с 7 до 20 евро (4335 – 12 387 тенге).

Сбор будет взиматься с граждан стран, не входящих в ЕС и стран с безвизовым режимом (то есть США, Великобритания, Канада, Япония). Планируется, что он вступит в силу к концу 2026 года.

Европейская комиссия объясняет это нововведение ростом инфляции, дополнительными эксплуатационными расходами, а также необходимостью приведения ее в соответствие с другими программами выдачи разрешений на поездки, такими как ESTA в США (стоимостью 21 доллар США) и ETA в Великобритании.

В апреле Великобритания тоже повысила стоимость электронного разрешения на поездку (ETA) с 10 до 16 фунтов стерлингов (7145 – 11 432 тенге).

Ранее Бухара и Кутаиси вошли в список привлекательных направлений для путешествий до конца 2025 года.