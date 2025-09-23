#АЭС в Казахстане
Мир

Дональд Трамп заявил, что мир переживает один из величайших кризисов в истории

zakon.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 21:21 Фото: zakon.kz
Президент США Дональд Трамп 23 сентября во время выступления на общеполитических дебатах 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что мир вступил в стадию одного из величайших кризисов в своей истории, сообщает Zakon.kz.

По его словам, шесть лет назад "мир процветал", теперь же он вступил в эпоху одного из величайших кризисов.

"С тех пор орудия войны нарушили мир, который я выковал на двух континентах. Эпоха спокойствия и стабильности уступила место одному из величайших кризисов нашего времени", – отметил Трамп. 

По словам американского лидера, ООН несет ответственность за бездействие в урегулировании международных конфликтов. Он также подчеркнул собственную роль в решении украинского кризиса и подверг критике теорию изменения климата.

Трамп отметил, что зеленая энергетика, по его мнению, является "надувательством" и "мошенничеством", а углеродный след он назвал выдумкой "людей с плохими намерениями". Он выразил обеспокоенность ситуацией в Европе, заявив, что ее разрушают энергетический кризис и миграция. По словам Трампа, европейские страны "катятся в ад".

Американский лидер подчеркнул, что США готовы ввести новые пошлины против России и ее партнеров, если аналогичные меры примет Европа. Он также заявил, что Китай и Индия заинтересованы в продолжении войны, так как покупают российскую нефть, и призвал европейские страны полностью отказаться от закупок российских энергоресурсов.

Трамп отметил, что ООН, по его мнению, не помогает США в урегулировании "бесконечных войн". Он также раскритиковал организацию за неэффективное использование средств, указав на перерасход от 2 до 4 млрд долларов при реновации штаб-квартиры.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
