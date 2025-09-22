Стало известно, когда Токаев выступит на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США

23 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, пленарное заседание откроет председатель 80-й Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

Выступление Касым-Жомарта Токаева запланировано ориентировочно в период с 13:00 до 14:00 часов по времени Нью-Йорка (22:00-23:00 по времени Астаны).

Отметим, что Токаев выступит первым среди лидеров стран СНГ. Всего ожидается выступление 97 глав государств.

