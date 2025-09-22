#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
541.19
636.44
6.49
Политика

Стало известно, когда Токаев выступит на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в США

встреча с президентом , фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 19:30 Фото: Акорда
23 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в открытии Общих дебатов юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе президента, пленарное заседание откроет председатель 80-й Генассамблеи ООН Анналена Бербок.

Выступление Касым-Жомарта Токаева запланировано ориентировочно в период с 13:00 до 14:00 часов по времени Нью-Йорка (22:00-23:00 по времени Астаны).

Отметим, что Токаев выступит первым среди лидеров стран СНГ. Всего ожидается выступление 97 глав государств.

Ранее сообщалось, что крупнейший в мире фонд прямых инвестиций заинтересовался Казахстаном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Крупнейший в мире фонд прямых инвестиций заинтересовался Казахстаном
19:22, Сегодня
Крупнейший в мире фонд прямых инвестиций заинтересовался Казахстаном
Звезда Marvel госпитализирован в больницу со съемочной площадки
18:59, Сегодня
Звезда Marvel госпитализирован в больницу со съемочной площадки
Amazon планирует в Казахстане сформировать региональный хаб спутниковой связи
18:55, Сегодня
Amazon планирует в Казахстане сформировать региональный хаб спутниковой связи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: