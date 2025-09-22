Трамп поздравил Токаева с подписанием контракта на 4 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп после разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым отметил важность сделки по закупке железнодорожного оборудования, сообщает Zakon.kz.

Пост он опубликовал в соцсети Truth Social. "Я только что завершил прекрасный разговор с высокоуважаемым президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелулы Токаевым. Они подписали крупнейшую в истории сделку по закупке железнодорожного оборудования – на 4 млрд долларов США за американские локомотивы и железнодорожное оборудование. Нам нужно поддерживать нашу железнодорожную отрасль в США, которая на протяжении многих лет подвергалась нападкам со стороны "фейковых экологов", – написал Трамп. Также глава США поздравил Токаева с данной крупной покупкой.

"Эта страна и весь мир строились на надежных и красивых железных дорогах. Теперь они возвращаются – быстро!" – резюмировал Трамп. Ранее сообщалось, что Токаев в ходе визита в Нью-Йорк переговорил с Трампом.

