#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
545.01
642.84
6.52
Мир

Ручная граната взорвалась в центре Осло

Сильный взрыв в центре Осло, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2025 03:13 Фото: pixabay
Вечером 23 сентября сильный взрыв прогремел в центре столицы Норвегии, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации The Sun, к месту инцидента на улице Пилестредет стянута полиция, периметр оцеплен.

По предварительной версии, неизвестный взорвал ручную гранату, правоохранители обнаружили на территории еще один взрывное устройство, предположительно гранату.

В связи с происшествием, задержан 13-летний подросток. Информации о погибших или пострадавших нет.

Из-за коррупционной схемы властей филиппинскую столицу Манилу охватили массовые протесты.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Китайский гиперкар установил новый мировой рекорд скорости
08:50, 22 сентября 2025
Китайский гиперкар установил новый мировой рекорд скорости
Массовые протесты захлестнули Филиппины из-за коррупции
05:50, 22 сентября 2025
Массовые протесты захлестнули Филиппины из-за коррупции
Гарри и Меган попали в светскую хронику Санта-Барбары
03:50, 22 сентября 2025
Гарри и Меган попали в светскую хронику Санта-Барбары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: