Ручная граната взорвалась в центре Осло
Согласно информации The Sun, к месту инцидента на улице Пилестредет стянута полиция, периметр оцеплен.
❗️💣🇳🇴 – On September 23, 2025, at approximately 8:44 PM CEST, a powerful explosion rocked Pilestredet, a central street in Oslo, Norway, near Parkveien.— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 23, 2025
Emergency services, including armed police, swiftly responded, evacuating nearby trams and establishing a wide security… pic.twitter.com/2IDg82aYU4
По предварительной версии, неизвестный взорвал ручную гранату, правоохранители обнаружили на территории еще один взрывное устройство, предположительно гранату.
Pilestredet Oslo Norway (explosion) 10 p.m local.— I know (@luvyall22) September 23, 2025
Choppers in the air
"At least one detained"
Voice in Norwegian https://t.co/4T2OQP9lyx pic.twitter.com/OUWD3mIY2s
В связи с происшествием, задержан 13-летний подросток. Информации о погибших или пострадавших нет.
