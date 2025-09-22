Массовые протесты захлестнули Филиппины из-за коррупции
Акция под названием "Марш триллиона песо" вспыхнула после разоблачения многомиллиардной коррупционной схемы, передает The Guardian. Выяснилось, что власти присваивали себе средства, выделяемые на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями.
Over a hundred thousand protesters marched across Metro Manila and some provincial cities yesterday to vent their anger over a ballooning scandal involving bogus flood-control projects that are estimated to have cost taxpayers well over P100 billion.— Manila Standard (@mnlstandardph) September 22, 2025
More info:… pic.twitter.com/7sGmW7LDSn
В митинге приняли участие свыше 100 тыс. человек. Они требовали привлечь чиновников к ответственности и раскрыть отчеты об активах.
IN PHOTOS: Masked protesters set a trailer truck, a police motorcycle, and paraphernalia on fire as expression of their indignation against the widespread corruption in the government’s flood control projects yesterday, September 21.— Bulatlat (@bulatlat) September 22, 2025
Photos by Bernadette Anne Morales/Bulatlat pic.twitter.com/wqqmqSPPHr
Протестующие в масках бросали бутылки в правоохранителей и жгли шины машин. Есть пострадавшие среди полицейских.
Акции также прошли в других регионах страны, включая Багио.
