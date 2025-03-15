Вице-президент Америки Вэнс публично унизил свою жену

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях публично унизил свою супругу Ушу Вэнс, сообщает Zakon.kz.

Со слов политтехнологов, в последнее время Вэнс дает слишком много поводов для хейта. Один из последних примеров, когда, выступая перед публикой, он унизил свою супругу. Поначалу вице-президент США попытался сделать своей супруге комплимент и сказал, что очень счастлив видеть ее за своей спиной. На этом ему бы стоило остановиться, однако он продолжил свое выступление, вызвав недоумение у женской части аудитории.

"Что бы я ни сказал, каким бы безумием это ни было, она должна улыбаться, смеяться и радоваться этому", – промолвил с трибуны Вэнс.

Видео моментально разлетелось по социальным сетям.

"Трамп окружил себя просто одними нарциссами", – резюмировали свои многочисленные возмущения комментаторы.

JD Vance: The cameras are all on; anything I say, no matter how crazy, my wife Usha has to smile, laugh, and celebrate it. pic.twitter.com/huSLVEIxy0 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 14, 2025

Уша Вэнс имеет индийское происхождение. Она однокурсница своего мужа по Йелю. У пары трое детей, два мальчика и девочка. А теща вице-президента США Лакшми Чилукури является проректором шестого колледжа Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Фото: Facebook/VicePresident

Недавно сын Байдена, которого продолжают критиковать республиканцы, в том числе сам Вэнс, пожаловался на нехватку денег после ухода отца с поста президента США.